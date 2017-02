Northmor names second quarter honor, merit rolls

Northmor Elementary, Honor Roll, Second Nine Weeks – Grades K-4

HONOR ROLL – GOLDEN KNIGHT AWARD: Kindergarten: Madden Binnix, Meleah Blevins, Zariah Blevens, Addilynn Padgett, Bobby Singh, Brody Gray, Finn Fesler, Lily Thomas, Maddi Van Way, Madelynn Smith, Jack Dean, Ellie Brown, First Grade: Austin Krabill, Nash Ponko, Raegan Welch, Ryliee Hobson, Lane Gallagher, Tessa Watterson, Ella Albert, Brendan Barber, Peter Boronka, Laynae Carter, Brady Chapman, Riley Cooper, Juliet Cramer, Michelle Harris, Olivia Hill, Veronica Kanagy, Brodie Phillips, Natori Clevenger, Brendan Emrich, Lilly Kerce, Presley Lilly, Evan McCoy, Isabella Smith, Hailey Stuff, Lynnlee Weaver, Jackson Welch, Kayla Young, Taylor Allen, Kali Amens, Destiny Castle, Mason Depouw, Sawyer Roose. Second Grade: Claire Tackett, Natalie Winand, Brady Yaussy, Mary Dean, Tyler Harr, Kasey Kincaid, Elizabeth Ruhl, Anna Armrose, Brevyn Baker, Abby Hinty. Third Grade: Camden Workman, Lyla Bishop, Eli Fissel, Brooksten Beck, Billy Bowlin, Morrigan Broadwater, Trevor Brubaker, Shelby Cooper, Kate Lehman, Kaitlyn Meadows, Dylan Normant, Ally Olmstead Fourth Grade: Lizzie Erlsten, Bo Landin, Mykenzi Hobson, Alithea Holloway.

HONOR ROLL – SILVER KNIGHT AWARD: Kindergarten: Camri Bartlett, Bacillio Gaddis, Tessa Miley, Steven Schiefer, Aleigha Thacker, Ava Lyons, Whitney Baker, Greyson Benner, Alyssa Brown, Kaleb Calhoun, Jacie Carnell, Shealynn Clark, Jacob Coudriet, Janeh Creswell, Nevaeh Feltner, Madalyn Bechtler, Kathryn Naylor, Case Queen, Matthre Ruhl, Violet Wade, Jackson Wright. First Grade: Brody Beck, Lexy Gallagher, Delaney Landin, Hollie Mattix, Kaylee Prince, Isabella White, Emma Arnold, Haxon McClain, Elizabeth Arnold, Kylie Baldwin, Case Bowersmith, Gabriela Cuevas, Tristin Keddie, Jaxson McNew, Ian Radojcsics, Jason Risher, Logan Bishop, Brad Bowlin, Aaliyah Boyd, Jaxon Clark, Connor Gessel, Bryson Lemos, Sunney Murphy, Jaylynn Patterson, Lyllyan Davis, Kaylee Pope, Karissa Jackson, Luke Remy. Second Grade: Jaxon Bechtler, Cassidy Cullen, Kirsten Honaker, Erica Lear, Cameron Luermann, Makayla Mack, Macie Miller, Saleen Miller, Kristie Miller, Vinton Naylor, Orion Overly, Haylee Walker, Ava Walters, Raevyn Webb, Katy Repp, Madisyn See, Justin Wade, Damean Sewell, Karter Payne, Maxwell Keller, Sara Cline, MacKenzie Card, Ben Burgess, Sarah Archey, Landon Bishop, Delaney Carver, Bryson Garris, Fletcher Gompf, Aubrey Kearns, Ethan Littleton, Tanner Miley, Faith Mullins, Natalie Peterson, Carter Thomas, Gabriella Totman, Aayla White, Kallie Wright, Madelyn Abrams, Natalee Eichorn, Brady Haines, Eliot Hays, Ethan Hinton, Olivia Levering, Angelo Mendez, Jon Prelipp, Nalia Sackman, Petyon Simpkins, Camdyn Spencer, Macy Witherell. Third Grade: JD Albert, Alisha Allen, Bryson Baker, Andi Cramer, Madison Pickering, Jillian Zeger, Ethan Amens, Luke Benner, Trevor Black, Owen Cass, Serenity Cline, Cheyenne Cottrell, Aubrey Crabbe-Brake, Garrett Deisch, Jackson Ernsberger, Kendall Fulk, Audrey Hammond, Hannah James, Braden Neff, Dane Perkins, Kelcie Smith, Aly Pollard, Thomas Detwiler, Caleb Jones, Jennifer Morris, Kyle Pope, Jillian Shaum, Brien Walker, Aria Wright. Fourth Grade: Emily Ball, AJ Bower, Parker Brown, Summer DePhillips, Cameron Goldbach, Emily Littleton, Mila McRill, Katie Slater, Maya Trainer, Brianne York, Owen Yunker, Nicholas Armrose, Harley Barler, Chevelle Jones, Kaitlyn Kissling, Ryan Lowry, Willow Faulkner, Brenna Headley, Parker Harbolt, Katelyn Miley, Billy Prince Jr., Will Sears, Jax Wenger, Cole Cuffman, Doug Garris, William Naylor, Kaeson Ratcliff, Breiz Abrams, Corwin Becker, Ella Creswell, Rael Ernsberger, Macy Miller, Marcus Walters, Kaydence Payne, Reagan See.

Northmor Elementary, Honor Roll, Second Nine Weeks – Grades 5-6

HONOR ROLL – GOLDEN KNIGHT AWARD: Fifth Grade: Brook Kissling, Allison Sheriff, Griffin Healea, Emma Smith, Ryan Lehman, Jillian Mariotti, Grant Bentley, Katie Holloway. Sixth Grade: Kylee Bilancini, Anna Erlsten, Lauren Johnson, Jed Adams. Maddy Blunk, Allen Gray, Riley Johnson, Sydney Kelley, Cooper Thomas.

HONOR ROLL-SILVER KNIGHT AWARD: Fifth Grade: Issac Black, Ashlyn Calnek, Madisen Hale, Logan McCown, Vincent McKinney, Megan Mills, Alisah Williams, Maggie Brewer, Isabel Crowder, Alyssa Tammer, Caiden Martinez, Broolklyn Dennison, Bryce Cooper, Katie Dean, Mia Fidler, Alexa Gillam, Hannah Kanagy, Nathan Krabill, Bayla Miller, Adria Taylor, Logan Caudill, Raelyn Fulk, Parker Repp, Hunter Akali Rai. Sixth Grade: CJ Stoney, Lucas Weaver, Autumn Driscoll, Amanda Kincaid, Jacob Vanderkooi, Emilee Jordan, Wesley Hammond, Bohdi Workman.

HONOR ROLL – MERIT ROLL AWARD: Fifth Grade: Paul Cramer, Kinsey Hale, A.J. Benarth, Nevaeh Gallagher, Chris Miller, Morgan Randolph, Sidney Wilcox, Aydan Reyes, Owen Philpot, Toby Pryor, Kazden Blevins. Sixth Grade: Nicholas Cavanaugh, Riley Neer, Braelyn Ingles, McKenna VanDyke, Abby Conant, Emily Zeger.

Northmor Junior High, Honor Roll, Second nine weeks:

7th Grade All A’s: Jack Sears, Addison Stevens-Scroggins. 8th Grade All A’s: Austin Hammond, Julie Kanagy. 7th Grade A/B: Andrew Armrose, Jonathan Artrip, Graesin Cass, Canyon Dart, Haley Dille, Rachael Ervin, Matthew Kearns, Logan Mariotti, Katherine Marquis, Britney Maynard, Trenton Ramos, Reagan Swihart, Faith Taylor, Maggie Tuttle, Alexis Wenger, Gavin Whited, Griffin Workman, Maddison Yaussy, Riley Yunker, 8th Grade A/B: Megan Adkins, Natalie Bloom, Olivia Bower, Joycieanna Cooper, Abigail Donner, Robert Guiler, Austan Kolk, Andrew Moore, Gage Presley, Olivia Schnuerer, Michael Stuff.

Northmor High School, Honor Roll, Second Nine Weeks:

9th Grade All A’s: Austin Amens, Conor Becker, Briana Bennett, Juliana DiTullio, Jessica Duryea, Madelynn Jordan, Sabrina Kelley, Carolyn McGauley, Wyatt Reeder, Alexander Tuttle. 9th Grade A/B: Francesca Cutrupi, Elijah Davis, Cassady Healea, Brooke Huntsman, Madison Huntsman, Cheridan Jones, Joshua Langoehr, Hunter Mariotti, Macy Miracle, Christopher Scott, Ethan Trainer, Michaela Wilson, Michalea Zeger. 10th Grade All A’s: Hailey Barnhart, Hanna Bentley, Hayes Bentley, Ryan Bentley, Aaron Berg, Alyson Blunk, Christopher Bood, Anna Donner, Mostyn Evans, Kamryn Ingles, Elizabeth Mayton, Hunter Mills, Anthony Petulla, Maggie Singer, Lexie Stoney, Isabelle Szulewski, Lillian Tate, Ryland Thomas, Brent White. 10th Grade A/B: Sierra Arthur, Kaitlyn Benson, Brody Bishop, Joshua Cramer, Adalyn Farley, Sarah Lewis, Natalie McGlothlin, Alec Moore, Zane Parrott, Nicholas Polewski, Kyle Price, Paul Scott, Carolina Walker, Bailey Wiseman, Andrew Zoll. 11th Grade All A’s: Samantha Grogg, Hope Miracle, Caitlin Thebeault. 11th Grade A/B: Conan Becker, Brooke Bennett, Cristianna Boggs, Rebecca Duckworth, Kaleb Hart, Joseph (Manny) Heilman, Adria Houghtby, Alison Ivy, Noah Trainer, Austin Wheeler. 12th Grade All A’s: Kristen Duryea, Miranda Harvey, Gracelyn Stall, Anthony White, Lindsey Wiseman. 12th Grade A/B: Laura Artrip, Angel French, Bailey Komer, Maggie Logan, Kayla Madden, Alyssa Pearce, Dylan Tate, Jordan Wiseman.